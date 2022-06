Gentiloni ora è scettico sulle sanzioni | non fermeranno i carri armati

(Di sabato 4 giugno 2022) Leprodurranno conseguenze all'economia della Russia "ma non mi illuderei che con lesi". Paolosulla misura punitiva imposta da Bruxelles a Mosca come deterrente alla guerra. "Ci saranno (le, ndr), enormi. Nel medio e lungo periodo saranno devastanti", ha detto il commissario europeo degli Affari economici, evidenziando che la guerra sarà "lunga"."L'Europa la sua parte la sta facendo alla grande - ha affermato riferendosi ai pacchetti dinei confronti della Russia - la fatica di costruire consensonostre proposte è enorme. Uno dei 27 Paesi non è ancora a bordo. Ci stiamo lavorando e credo che alla fine riusciremo a trovare un ...

Advertising

VperVendetta99 : RT @Mis_Strozzo: @valy_s @lucabattanta @VoceIddio @EffeBoccia Il Ceta firmato da gentiloni, poi premiato portaborse europeo, glifosato ulte… - EffeBoccia : RT @Mis_Strozzo: @valy_s @lucabattanta @VoceIddio @EffeBoccia Il Ceta firmato da gentiloni, poi premiato portaborse europeo, glifosato ulte… - valy_s : RT @Mis_Strozzo: @valy_s @lucabattanta @VoceIddio @EffeBoccia Il Ceta firmato da gentiloni, poi premiato portaborse europeo, glifosato ulte… - Mis_Strozzo : @valy_s @lucabattanta @VoceIddio @EffeBoccia Il Ceta firmato da gentiloni, poi premiato portaborse europeo, glifosa… - danieledv79 : @birraxza @RobertoL57 @sibilla75 Durante i governi Renzi e Gentiloni vi è stato il più importante intervento e recu… -

La Stampa

...di Minniti è giudicata inopportuna è il fatto che l'ex ministro dell'Interno del Governo... Questo avrebbe creato la sintonia capace di portare ad un'agenda condivisa, o condivisibile:...... Paolo, Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte. Quel risultato non poteva essere centrato ... Conclude: "Abbiamo sofferto, maschieriamo una coalizione fortissima". Quindi tocca a Francesco De ... Gentiloni: “In Italia serve il salario minimo” Secondo il commissario europeo all'Economia il rispetto delle tempistiche sul Piano nazionale di ripresa e resilienza è centrale per il nostro Paese ...BRUXELLES - "Dopo la guerra russa in Ucraina in questo nuovo contesto di maggiore incertezza, è più urgente che mai costruire un'Europa forte, un'economia competitiva, e un'Unione economica e monetari ...