Gentiloni: «In Italia è necessario il salario minimo. Aumentare le tasse alle multinazionali» (Di sabato 4 giugno 2022) «In Italia serve il salario minimo. E le tasse delle grandi multinazionali vanno alzate». Così dal Festival dell’Economia Paolo Gentiloni entra nel merito di alcune importanti decisioni che spetterebbero al governo Italiano. Intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, il Commissario europeo per gli affari economici affronta questioni che riguardano il nostro Paese sottolineando come «i temi della perdita del potere d’acquisto degli stipendi e l’aumento delle diseguaglianze non possono essere più ignorati». Secondo Gentiloni la soluzione è quella di stabilire un salario minimo, garantire i diritti «ai lavoratori delle piattaforme digitali» e alzare le tasse «alle grandi ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «Inserve il. E ledelle grandivanno alzate». Così dal Festival dell’Economia Paoloentra nel merito di alcune importanti decisioni che spetterebbero al governono. Intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, il Commissario europeo per gli affari economici affronta questioni che riguardano il nostro Paese sottolineando come «i temi della perdita del potere d’acquisto degli stipendi e l’aumento delle diseguaglianze non possono essere più ignorati». Secondola soluzione è quella di stabilire un, garantire i diritti «ai lavoratori delle piattaforme digitali» e alzare legrandi ...

