Gazzetta: Zielinski cerca nuovi stimoli. Piace al Bayern, potrebbe raggiungere Gattuso a Valencia (Di sabato 4 giugno 2022) Piotr Zielinski cerca nuovi stimoli, non disdegnerebbe un addio al Napoli. I suoi agenti hanno cercato qualche soluzione in Germania ma nel suo futuro potrebbe esserci il Valencia che ha appena ingaggiato Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport. “Voglia di nuovi stimoli. È quella che ha mostrato di avere Piotr Zielinski. Non che a Napoli abbia problemi, ma dopo sei anni ci può stare cercare qualcosa di diverso. E infatti il suo agente ha cercato qualche soluzione in Germania (il Bayern appare interessato al profilo del polacco ma non si è fatto avanti) e ora può nascere l’opportunità spagnola, con Gattuso che non ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Piotr, non disdegnerebbe un addio al Napoli. I suoi agenti hannoto qualche soluzione in Germania ma nel suo futuroesserci ilche ha appena ingaggiato, scrive ladello Sport. “Voglia di. È quella che ha mostrato di avere Piotr. Non che a Napoli abbia problemi, ma dopo sei anni ci può starere qualcosa di diverso. E infatti il suo agente hato qualche soluzione in Germania (ilappare interessato al profilo del polacco ma non si è fatto avanti) e ora può nascere l’opportunità spagnola, conche non ha ...

