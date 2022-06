Gabriele Cirilli | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie | figli | personaggi | malattia | Instagram

(Di sabato 4 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo. Oggi i telespettatori potranno rivedere l’intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, a, che si è raccontato a cuore aperto tra vita privata e. View this post onA post shared by(@gabri) Dagli esordi al debutto diè nato a Sulmona il 12 giugno 1967 ed è un noto comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore. Si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, e ha lavorato in teatro, cinema e televisiva. Per la prima volta è ...

Ne sa qualcosa Gabriele Cirilli, che non ha avuto alcun timore di ammettere di avere sofferto in passato di depressione e di essere arrivato sul punto di mollare il suo sogno di diventare attore. Maria De Luca e Mattia Cirilli sono moglie e figlio di Gabriele. I due si sono conosciuti al liceo, ma la famiglia di lei non era convinta di questo legame.