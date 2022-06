Advertising

sportli26181512 : Francia, Varane lascia il ritiro: al suo posto convocato Konaté del Liverpool: La Francia ha comunicato la convocaz… - infoitsport : Francia-Danimarca, Bleus in ansia per gli infortuni di Mbappé e Varane - lucacimini82 : #Klopp due settimane fa: ‘La #NationsLeague è una delle idee più ridicole nel mondo del calcio’ Bollettino medico… -

GianlucaDiMarzio.com

...DANIMARCA Come si disporrà Deschamps per la direttaDanimarca Il modulo potrebbe essere il 3 - 4 - 2 - 1: in porta Lloris anche se Maignan spinge molto, poi difesa con Kimpembe e...In un match valido per il gruppo 1 della Lega A e giocato allo Stade de France, laperde a ... costretto ad abbandonare il campo dopo l'intervallo, così come, out nel corso della ripresa. Francia, infortunio per Varane: convocato Konaté Ibrahima Konaté convocato da Deschamps dopo l'infortunio muscolare subito da Varane La Francia perde uno dei protagonisti del proprio reparto difensivo. Raphael Varane non ci sarà contro l'Austria (in ...La Francia ieri sera ha perso per 1-2 contro la Danimarca ed oltre alla sconfitta a dovuto far fronte a due infortuni. Il primo è quello di Kylian Mbappè, il secondo è quello di Raphael Varane. Il dif ...