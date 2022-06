Forza Italia, a Montesarchio aderisce Pompeo D’Apice (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompeo D’Apice, medico veterinario di Montesarchio, aderisce a Forza Italia. “Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Pompeo D’Apice, medico veterinario ed esponente autorevole del nostro territorio. Questo ingresso genera entusiasmo nel nostro partito e valorizza l’azione incessante di radicamento posta in essere. Ci avvarremo del suo contributo a livello provinciale e sul piano locale, facendo squadra con il Coordinatore cittadino di Montesarchio, Aniello Mazzariello.” – dichiara Il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano. “Sono lieto dell’accoglienza che mi è stata riservata dagli esponenti di Forza Italia e mi sento ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, medico veterinario di. “Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di, medico veterinario ed esponente autorevole del nostro territorio. Questo ingresso genera entusiasmo nel nostro partito e valorizza l’azione incessante di radicamento posta in essere. Ci avvarremo del suo contributo a livello provinciale e sul piano locale, facendo squadra con il Coordinatore cittadino di, Aniello Mazzariello.” – dichiara Il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano. “Sono lieto dell’accoglienza che mi è stata riservata dagli esponenti die mi sento ...

