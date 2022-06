Formazioni ufficiali Italia-Germania, Nations League 2022/2023 (Di sabato 4 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Italia-Germania, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Mancini, dopo la batosta contro l’Argentina, esordiscono nella competizione continentale incontrando la compagine tedesca. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Italia: in attesa Germania: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ledi, partita valevole per la prima giornata della Uefa. Gli azzurri di Mancini, dopo la batosta contro l’Argentina, esordiscono nella competizione continentale incontrando la compagine tedesca. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - VoceGiallorossa : ?? LIVE Ungheria-Inghilterra - Le formazioni ufficiali: Abraham parte dalla panchina #ASRoma #Abraham… - sportli26181512 : Nations League, Tomori nemmeno in panchina in Ungheria-Inghilterra: Sono da poco state rese note le formazioni uffi… - infoitsport : Finlandia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Dzeko a caccia di rivincita - zazoomblog : Formazioni ufficiali Ungheria-Inghilterra Nations League 2022-2023 - #Formazioni #ufficiali -