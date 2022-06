Advertising

MediasetTgcom24 : Fisco, Cgia: martedì 7 giugno gli italiani celebrano il 'tax freedom day' #fisco #cgia - fisco24_info : Fisco: da martedì 7 scatta il tax freedom day: Cgia, dopo 157 giorni lavorativi, Italia sesta in Europa - cgiamestre : Fisco: Cgia, da martedì 7 scatta il 'tax freedom day' - PMI - ANSA - Euro_comunica : Fisco, arriva il “tax freedom day” per gli italiani - NotizieTg : Fisco, Cgia: tax freedom day martedì 7 10.08 Martedì 7 giugno tax freedom day, il giorno della liberazione dai ve… -

'Rispetto al 2021 l'appuntamento arriva con un giorno di anticipo. Lunedì si finisce di lavorare per le incombenze legate al ...Il calcolo viene fatto dall'Ufficio studi delladi Mestre (Venezia), precisando che l'individuazione del "giorno di liberazione fiscale" altro non è che "un puro esercizio teorico che serve a ..."Rispetto al 2021 l'appuntamento arriva con un giorno di anticipo. Lunedì si finisce di lavorare per le incombenze legate al fisco" ...StatoQuotidiano.it, 04 giugno 2022. Finalmente una buona notizia. Lunedì 6 giugno gli italiani, ovviamente in linea puramente teorica, “terminano” di versare le tasse e i contributi previdenziali allo ...