Fiorentina | Salvione | “Mi auguro che si ponga la Conference League come obiettivo”

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. In settimana Sabatini Durante, agente FIFA, ha valorizzato la vittoria della Roma in, in particolare per l’aspetto economico: nella prossima stagione ladovrà partire con l’di vincere questa competizione? “Miche lasiquesto, la vittoria della Roma ha mostrato quanto la consapevolezza del cammino europeo sia rilevante, oltre l’aspetto economico che è vantaggioso per le casse societarie. Vincere un ...