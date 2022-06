Fiorentina, idea Tameze per la mediana (Di sabato 4 giugno 2022) La Fiorentina vuole rinforzare la linea mediana e avrebbe messo nella lista il nome di Tameze dell’Hellas Verona La Fiorentina vuole rinforzare il centrocampo e dopo aver visto sfumare Torreira, non trovato l’accordo per il riscatto, bussa nuovamente alla porta del Verona. Dopo la trattativa per Amrabat della scorsa estate, ora Pradé potrebbe tornare alla carica per Tameze, uno dei nomi nella lista Viola. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Lavuole rinforzare la lineae avrebbe messo nella lista il nome didell’Hellas Verona Lavuole rinforzare il centrocampo e dopo aver visto sfumare Torreira, non trovato l’accordo per il riscatto, bussa nuovamente alla porta del Verona. Dopo la trattativa per Amrabat della scorsa estate, ora Pradé potrebbe tornare alla carica per, uno dei nomi nella lista Viola. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Idea #Tameze per la #Fiorentina ?? - fiorentina_it : E' #MaximeLopez la nuova idea per la cabina di regia della #Fiorentina. Che ne pensate? - fiorentina_it : Nuova idea per l'attacco della #Fiorentina #Dessers - Ixus69 : @SkySport Neanche la Lazio, la Fiorentina, l’Atalanta e il Sassuolo, ma poi di colpo gli hanno fatto cambiare idea.… - CalcioNews24 : La #Fiorentina punta #Molina non dovesse arrivare #Dodo ?? -