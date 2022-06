FIFA 22: TOTS Resto Del Mondo. Annunciato un nuovo Team Of The Season (Di sabato 4 giugno 2022) EA Sports ha Annunciato che il Team Of The Season del Resto Del Mondo sarà disponibile nei pacchetti della modalità FIFA 22 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di sabato 4 giugno. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti al Mondo e non solo nella stagione 2021/22. I giocatori più costanti di questa stagione. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, STeam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 4 giugno 2022) EA Sports hache ilOf ThedelDelsarà disponibile nei pacchetti della modalità22 Ultimatea partire dalle 19:00 di sabato 4 giugno. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti ale non solo nella stagione 2021/22. I giocatori più costanti di questa stagione.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Se Nintendo Switch. Continuate a seguirci ...

