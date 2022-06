Festival Economia Torino, dalla globalizzazione al salario minimo: l'integrale dell'incontro con il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco in dialogo con Massimo Giannini (Di sabato 4 giugno 2022) Se "ben studiato il salario minimo è una buona cosa". Così il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al Festival dell'Economia in programma a Torino dialogando con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini. Visco ha aggiunto però che è necessario incrementare i salari ma per farlo "bisogna aumentare la produttività e crescere di più". Poi il nodo più globale dell’Economia: "La situazione è molto incerta anche nelle conclusioni finali i due termini che più ho utilizzato sono Ucraina e incertezza". Leggi su lastampa (Di sabato 4 giugno 2022) Se "ben studiato ilè una buona cosa". Così ila Banca d'Italia,, alin programma adialogando con il direttore de La Stampa,ha aggiunto però che è necessario incrementare i salari ma per farlo "bisogna aumentare la produttività e crescere di più". Poi il nodo più globale: "La situazione è molto incerta anche nelle conclusioni finali i due termini che più ho utilizzato sono Ucraina e incertezza".

