Fair Repair Act | ovvero la legge sul «diritto alla riparazione» che è diventata realtà

Advertising

Vanity Fair Italia

Swiss manufacturer ABB also focuses onand longevity: thousands of robots are overhauled and ... Experts explain how robots save resources 'At automatica 2022, the world's leading tradefor ...ACT TUTELA TUTTI, ANCHE GLI AGRICOLTORI Ieri infatti ilAct è approdato al Senato americano per essere discusso. Che durante la progettazione alcuni produttori non prestino la ... Fili di trazione viso: la rete magica che sostituisce il lifting Right-to-repair advocates are applauding the passage of New York's Digital Fair Repair Act, which state assembly members approved Friday in a 145–1 vote. The law bill, previously green-lit by the ...Manufacturers have often had a tight grip on repairs for phones, tablets, and other electronics. A new law in New York will soon change that for the better.