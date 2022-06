Eurodeputata di Forza Italia rapinata nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ebbene sì. È toccata anche a me, come a tanti di voi che abitano in questa martoriata regione. La dinamica: un motorino con due ragazzi armati e incappucciati ti si avvicina mentre sei nel traffico per rapinarti”. E’ quanto denuncia con un post su Fb l’europarlamentare salernitana di, Isabella Adinolfi. Il fatto è accaduto, ieri sera, lungo la circumvallazione esterna di Napoli, tra le rotonde di Villaricca e Munano, nel. L’esponente di Fi, che era impegnata in zona per alcuni appuntamenti politici, ha presentato denuncia ai carabinieri. I malviventi le hanno portato via l’orologio che, dice l’europarlamentare all’ANSA “non era tra quelli che sono particolarmente costosi”. “Ieri è successo a me, ma ogni giorno la stessa scena si ripete identica per tanti cittadini onesti che sono ...