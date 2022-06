Eleonora morì di tumore a 13 anni | alla mamma ci sono voluti 2 anni per avere il suo ultimo tema

(Di sabato 4 giugno 2022) Cidue, numerose telefonate, qualche email e, infine, post su Facebook, la solidarietà di altri genitori e i riflettori della stampa, perché Sabrina Bergonzoni,di, morta a 13per un, riuscisse a ottenere dscuola media l’scritto dfiglia. Questa storia di ordinaria ottusità della burocrazia arriva da Bologna, ma potrebbe arrivare da qualsiasi città italiana e riguarda molte famiglie. I troppi «muri di gomma» sperimentati dalle famiglie «Noi genitori di ragazzi con malattie gravi siamo abituati ai muri di gomma. Questo vi assicuro non è dei peggiori che ho sperimentato», ha scritto su Facebook la signora ...

Advertising

Giornale della Danza

Tre mesi dopo. 'In questi giorni - scrive ora la madre - ho ripensato ai tentativi fatti per recuperare il tema di. Diverse telefonate ma in realtà anche una mail ad un ...Fratelli d'Italia: Ilardi Alfredo, Bianchi Elvira, Cirrincione Maria, Gandolfo, Marcinò Giuseppe detto Ferrara, Patorno Fabiana detta Calascibetta, Pisciotta Antonino detto Antonio, ... Pesaro a tutta Danza!