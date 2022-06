Ebt Ragusa: Inps comunica nuovi livelli reddito per avere assegno familiare (Di sabato 4 giugno 2022) Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps, con circolare n. 65 del 30 maggio scorso, ha attivato i nuovi livelli di reddito, per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. “I nuovi livelli di reddito familiare – spiegano dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa – riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 230/2021, che ha istituito, con ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 4 giugno 2022)– L’Ente bilaterale del terziario dialle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’, con circolare n. 65 del 30 maggio scorso, ha attivato idi, per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, ai fini della corresponsione dell’per il nucleo. “Idi– spiegano dal consiglio direttivo di Ebt– riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 230/2021, che ha istituito, con ...

