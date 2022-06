Dybala verso la Premier? Derby londinese per il numero 10 argentino (Di sabato 4 giugno 2022) Dybala tentato dalla Premier League: due proposte sono arrivate per l’attaccante. Derby londinese pronto a partire per l’argentino Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Dybala. E non è così sicuro che la Joya decida di continuare a giocare in Serie A. Per il Daily Express, infatti, il giocatore potrebbe presto iniziare un’esperienza in Premier League. La Joya sarebbe pronto ad ascoltare in particolare due proposte arrivate da Arsenal e Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022)tentato dallaLeague: due proposte sono arrivate per l’attaccante.pronto a partire per l’Non c’è solo l’Inter sulle tracce di. E non è così sicuro che la Joya decida di continuare a giocare in Serie A. Per il Daily Express, infatti, il giocatore potrebbe presto iniziare un’esperienza inLeague. La Joya sarebbe pronto ad ascoltare in particolare due proposte arrivate da Arsenal e Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala è in parola con l'#Inter, ma non ha ancora un'offerta. #Lukaku vorrebbe invece tornare in nerazzurro: compl… - CalcioNews24 : Per #Dybala due offerte provenienti dalla #PremierLeague ?? - gazzettaGranata : Prime pagine: Dybala verso l'Inter. Lukaku, c'è Conte. Per Zaniolo è Milan-Juve, Kostic e Rebic… GALLERY #TorinoFC… - gaetanostaglian : RT @AFGiudice: 1 anni fa quando #Milan perdeva a 0 #Donnarumma #Calhanoglu per non assecondare richieste eccessive sembrava eresia. Mantra… - peppe_roncino : @EnricoP1998 @SCUtweet Ti ripeto, per me aver perduto Dybala non è assolutamente un dramma, non ho livore verso di… -