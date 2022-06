Drusilla Foer riporta l’Almanacco in tv: ecco cosa ne pensa la storica conduttrice (Di sabato 4 giugno 2022) Drusilla Foer dalla prossima settimana debutterà su Rai2 con un nuovo programma (anzi, un vecchio programma) che ha avuto il suo successo fra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90. l’Almanacco. “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ rurali: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno. Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile”. Le parole della conduttrice a TvBlog che, per l’occasione, ha anche intervistato Paola Perissi che ha condotto il programma originale cinquant’anni fa. Drusilla ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022)dalla prossima settimana debutterà su Rai2 con un nuovo programma (anzi, un vecchio programma) che ha avuto il suo successo fra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90.. “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ rurali: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno. Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile”. Le parole dellaa TvBlog che, per l’occasione, ha anche intervistato Paola Perissi che ha condotto il programma originale cinquant’anni fa....

