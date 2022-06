Droga | furti | altri reati a vario titolo | diciassette arresti nel foggiano Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di sabato 4 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Procede senza sosta l’attività di prevenzione della Compagniadi Cerignola, sulla giurisdizione di competenza, finalizzata al contrasto delle illegalità diffuse mediante servizi straordinari di controllo del territorio. Nelle ultime settimane ihanno eseguito 17di cui 8 in flagranza. Particolarmente rilevanti gli sforzi operativi sostenuti nel contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti. La Sezione Radiomobile ha tratto in arresto 4 soggetti che si presume essere dediti a questo tipo die nell’ultima occasione ha recuperato più di 1 Kg di cocaina. In questa circostanza, il rinvenimento della sostanza psicotropa è avvenuto grazie alla meticolosità ed alla tenacia con cui i militari hanno effettuato un ...