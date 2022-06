Doppio cognome: a Bergamo ancora nessuna richiesta, ma gli uffici sono pronti (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo. ancora nessuna richiesta di Doppio cognome all’ufficio anagrafe del Comune di Bergamo. La sentenza esecutiva della Corte Costituzionale che ha cancellato l’attribuzione automatica del solo cognome paterno, è dello scorso 27 aprile “da allora noi siamo pronti ad accogliere eventuali richieste – dichiara l’assessore all’Anagrafe Giacomo Angeloni -. Mercoledì scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ma è indubbio che serva una legge per definire alcune questioni chiave”. Tipo l’ordine dei cognomi, che attualmente viene deciso dai genitori. Oppure l’ereditarietà: in futuro, se due persone con Doppio cognome hanno un figlio, il bambino assumerebbe quattro ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022)diall’o anagrafe del Comune di. La sentenza esecutiva della Corte Costituzionale che ha cancellato l’attribuzione automatica del solopaterno, è dello scorso 27 aprile “da allora noi siamoad accogliere eventuali richieste – dichiara l’assessore all’Anagrafe Giacomo Angeloni -. Mercoledì scorso è stata pubblicata sulla Gazzettaale ma è indubbio che serva una legge per definire alcune questioni chiave”. Tipo l’ordine dei cognomi, che attualmente viene deciso dai genitori. Oppure l’ereditarietà: in futuro, se due persone conhanno un figlio, il bambino assumerebbe quattro ...

