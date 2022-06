Donne palestinesi in marcia a Gaza contro "marcia delle bandiere"

(Di sabato 4 giugno 2022) Un corteo diha sfilato in strada, a, per manifestare in risposta alla "" di domenica 29 maggio, quando migliaia di israeliani hannoto per le vie ...

francoisengo : @sebmes Che ne pensi dei crimini di Israele contro le donne e i bambini palestinesi? - francoisengo : @claudiocerasa Qualcosa sui crimini dell'esercito di occupazione israeliano contro donne e bambini palestinesi? - LauraGi63815697 : RT @CCKKI: ???? Le truppe d'#Israele???? hanno ucciso #CINQUE #donne palestinesi, tra cui 2 #giornaliste, una nel suo primo giorno di lavoro,… - CCKKI : ???? Le truppe d'#Israele???? hanno ucciso #CINQUE #donne palestinesi, tra cui 2 #giornaliste, una nel suo primo giorn… - filo_78 : @mara_carfagna Chissà perché però non hai mai detto nulla sulle violenze e sugli omicidi delle milizie israeliane c… -

Un corteo di donne palestinesi ha sfilato in strada, a Gaza, per manifestare in risposta alla "marcia delle bandiere" di domenica 29 maggio, quando migliaia di israeliani hanno marciato per le vie della Città Vecchia di Gerusalemme. Denunciare una violenza domestica, un abuso subìto dal proprio compagno, non è semplice, soprattutto in una società che ...