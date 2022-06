Donald Trump coinvolto in una causa collettiva per la promozione di una società di marketing (Di sabato 4 giugno 2022) Donald Trump sarà coinvolto – nel corso di questa estate – in un interrogatorio della durata massima di sei ore per via di una causa per truffa che lo vede protagonista. L’ex presidente degli Stati Uniti ha accettato di rispondere dopo aver prestato giuramento a una serie di domande nell’ambito di una causa collettiva che lo vede attore promotore di una società di marketing multilivello che vendeva videotelefoni da tavolo. Ad essere interrogati, oltre al tycoon, saranno anche alcuni familiari e collaboratori. LEGGI ANCHE >>> A Trump non va giù che Google non abbia approvato l’app di Truth su Android L’accusa di truffa a Trump Ad essere interrogati sotto giuramento, dunque – e come riporta Bloomberg – saranno ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 giugno 2022)sarà– nel corso di questa estate – in un interrogatorio della durata massima di sei ore per via di unaper truffa che lo vede protagonista. L’ex presidente degli Stati Uniti ha accettato di rispondere dopo aver prestato giuramento a una serie di domande nell’ambito di unache lo vede attore promotore di unadimultilivello che vendeva videotelefoni da tavolo. Ad essere interrogati, oltre al tycoon, saranno anche alcuni familiari e collaboratori. LEGGI ANCHE >>> Anon va giù che Google non abbia approvato l’app di Truth su Android L’accusa di truffa aAd essere interrogati sotto giuramento, dunque – e come riporta Bloomberg – saranno ...

