Don Mattia Ferrari, il parroco minacciato dalla mafia libica perché aiuta i migranti con le ong (Di sabato 4 giugno 2022) A soli 28 anni, Don Mattia Ferrari – cappellano e assistente spirituale dell'ong Mediterranea Saving Humans – è già nel mirino della criminalità libica. Da un anno la Procura di Modena monitora i profili che sui social lo bersagliano per il lavoro che fa, che gli permette di stare a contatto con le persone che scappano in cerca di un futuro migliore, e che raccontano i soprusi vissuti in patria, mostrano le ferite, evocano i ricordi. Nonostante le intimidazioni lui però va avanti e non perde di vista le questioni fondamentali: "Queste minacce non devono far dimenticare qual è il vero bersaglio, le persone migranti in Libia. Loro sono i protagonisti di questa storia, noi siamo gli aiutanti", dice in un'intervista a La Stampa.

