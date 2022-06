Domenica 5 giugno a Bibione il primo atteso live del tour negli stadi di Ultimo (Di sabato 4 giugno 2022) Conto alla rovescia a Bibione per il concerto di Ultimo, in programma Domenica 5 giugno allo stadio Comunale, primo dei tre grandi concerti, assieme a Salmo (1 luglio) e Max Pezzali (10 luglio), che accenderanno l’estate della località balneare in provincia di Venezia. L’appuntamento di Domenica inaugurerà inoltre il tour “stadi 2022” del cantautore romano che, in poco più di cinque anni di carriera, ha letteralmente conquistato la scena musicale italiana. Il tour è prodotto da Vivo Concerti, Radio Italia è la radio ufficiale. Il concerto di Bibione è organizzato da Zenit srl e Fvg live Srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione. ... Leggi su udine20 (Di sabato 4 giugno 2022) Conto alla rovescia aper il concerto di, in programmaalloo Comunale,dei tre grandi concerti, assieme a Salmo (1 luglio) e Max Pezzali (10 luglio), che accenderanno l’estate della località balneare in provincia di Venezia. L’appuntamento diinaugurerà inoltre il2022” del cantautore romano che, in poco più di cinque anni di carriera, ha letteralmente conquistato la scena musicale italiana. Ilè prodotto da Vivo Concerti, Radio Italia è la radio ufficiale. Il concerto diè organizzato da Zenit srl e FvgSrl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e. ...

