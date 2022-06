Docente italiana uccisa in casa in Gran Bretagna: arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Una Docente universitaria italiana di 52 anni è stata uccisa in casa in Gran Bretagna. arrestato il marito. Tutti i dettagli. Antonella Castelvedere, Docente universitaria di 52 anni residente all’interno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 4 giugno 2022) Unauniversitariadi 52 anni è stataininil. Tutti i dettagli. Antonella Castelvedere,universitaria di 52 anni residente all’interno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TW_Bruce_Wayne : E niente, anche all'estero succedono queste tragedie. ?? Professoressa italiana uccisa in Gb, arrestato marito -… - infoitinterno : Uccisa una docente universitaria italiana, arrestato il marito - NuovoSud : Docente universitaria italiana uccisa in Gran Bretagna: arrestato il marito - fabbri333 : RT @ilriformista: Insegnava, era docente all'università di Suffolk. E aveva una bimba di 12 anni. Il marito piantonato in ospedale. 'Non st… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Un’italiana, Antonella Castelvedere, 52 anni è stata uccisa nella sua abitazione nel borgo di Colchester, in Inghilter… -