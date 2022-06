Disastro ferroviario in Baviera: vagoni ribaltati Quattro morti e decine di feriti tra i pendolari (Di sabato 4 giugno 2022) Un momento dei soccorsi sul luogo del deragliamento nel sud della Germania Erano almeno Quattro, fino a ieri sera, le vittime del grave incidente ferroviario avvenuto attorno all'ora di pranzo nella ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Un momento dei soccorsi sul luogo del deragliamento nel sud della Germania Erano almeno, fino a ieri sera, le vittime del grave incidenteavvenuto attorno all'ora di pranzo nella ...

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Disastro ferroviario in #Germania dove un treno ha deragliato vicino Garmisch-Partenkirchen nel sud della Germania, in B… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Disastro ferroviario in #Baviera. Qui i particolari. - TgrRaiTrentino : Disastro ferroviario in #Baviera. Qui i particolari. - pyppyfv : Disastro??!!!!! Senza alcuna giustificazione!. Né per l’incidente ferroviario né per la gestione del disagio in Sta… - news_mondo_h24 : Disastro ferroviario sulla linea Torino-Napoli -