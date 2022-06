Diretta "Puoi solo umiliare la Francia": lo schiaffo del governo di Kiev a Marcon, una rovinosa rottura (Di sabato 4 giugno 2022) Al 101esimo giorno ancora niente tregua in Ucraina. Sul preoccupante tema della fame, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che "la situazione peggiorerà, perché inglesi e americani sanzionano i nostri fertilizzanti. La Russia è un capro espiatorio per la crisi alimentare". Da qui la proposta di offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l'export del grano in Ucraina. Intanto l'Occidente, con l'Unione europea in prima linea, ha approvato il nuovo pacchetto di sanzioni. A pagarne le conseguenze i “macellai di Bucha”, la famiglia di Peskov, la presunta amante di Putin e diversi oligarchi russi. Ore 17.21 Kuleba a Macron: con i suoi appelli umilia la Francia "Gli appelli ad evitare l'umiliazione della Russia possono solo umiliare la Francia e ogni altro Paese che lo richieda. Perché è la Russia che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Al 101esimo giorno ancora niente tregua in Ucraina. Sul preoccupante tema della fame, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che "la situazione peggiorerà, perché inglesi e americani sanzionano i nostri fertilizzanti. La Russia è un capro espiatorio per la crisi alimentare". Da qui la proposta di offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l'export del grano in Ucraina. Intanto l'Occidente, con l'Unione europea in prima linea, ha approvato il nuovo pacchetto di sanzioni. A pagarne le conseguenze i “macellai di Bucha”, la famiglia di Peskov, la presunta amante di Putin e diversi oligarchi russi. Ore 17.21 Kuleba a Macron: con i suoi appelli umilia la"Gli appelli ad evitare l'umiliazione della Russia possonolae ogni altro Paese che lo richieda. Perché è la Russia che ...

Advertising

SalvaCostanzo : @biancavschiller Il sudore ci può stare. Col campo coperto puoi fare tutti i sistemi di areazione che vuoi, ma, sop… - nicoletta_zeno : @studioverticeml @Sutilis Guarda che nessuno ti obbliga a guardarlo o a portarci tuo figlio. Se per te il problema… - fRa_gAv : @salpaladino Pal, tu che sei stimato trasversalmente, puoi invece dire quanti turni di UCL a eliminazione diretta h… - tziu_franco : @pbersani porta in piazza anche Rizzo e la Donato... poi fai una diretta stream con Dibba puoi volare con la tua sola limitata nota - ferrari_roby : @MentanaEnrico Enrico, puoi evitare di interrompere la diretta sulla guerra? Per favore. Rischiamo di restare nel s… -