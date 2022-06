Diretta Guterres | Fermare subito le violenze E gli Usa incontrano gli alleati | si valuta il piano di pace italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Al 101esimo giorno ancora niente tregua in Ucraina. Sul preoccupante tema della fame, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che "la situazione peggiorerà, perché inglesi e americani sanzionano i nostri fertilizzanti. La Russia è un capro espiatorio per la crisi alimentare". Da qui la proposta di offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l'export del grano in Ucraina. Intanto l'Occidente, con l'Unione europea in prima linea, ha approvato il nuovo pacchetto di sanzioni. A pagarne le conseguenze i “macellai di Bucha”, la famiglia di Peskov, la presunta amante di Putin e diversi oligarchi russi. Ore 05:47le"Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione ...