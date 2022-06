"Dietro a Luigi Di Maio c'è Mosca": dai vertici del governo ucraino un clamoroso siluro, sospetti-choc sul grillino (Di sabato 4 giugno 2022) Il piano di pace redatto da Luigi Di Maio proprio non piace. Dopo le critiche russe, arrivano quelle ucraine. A farsi portavoce del pensiero di Kiev, Volodymyr Ohryzko, ex ministro degli Esteri. Per lui Dietro il piano di pace proposto dall'Italia c'è Mosca, che vuole attuare i suoi obiettivo con l'aiuto di paesi terzi. Intervistato a Obozrevatel, l'ex esponente del governo ha spiegato che "questo è sorprendente, perché di solito qualsiasi piano, se riguarda un Paese, viene almeno discusso e persino concordato con quel Paese. Se riguarda te, fare queste cose senza di te è semplicemente immorale". A detta di Ohryzko c'è dunque una formula: "Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina". Formula che il nostro ministro degli Esteri ha ben pensato di stracciare: "Ma qui non hanno prestato attenzione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Il piano di pace redatto daDiproprio non piace. Dopo le critiche russe, arrivano quelle ucraine. A farsi portavoce del pensiero di Kiev, Volodymyr Ohryzko, ex ministro degli Esteri. Per luiil piano di pace proposto dall'Italia c'è, che vuole attuare i suoi obiettivo con l'aiuto di paesi terzi. Intervistato a Obozrevatel, l'ex esponente delha spiegato che "questo è sorprendente, perché di solito qualsiasi piano, se riguarda un Paese, viene almeno discusso e persino concordato con quel Paese. Se riguarda te, fare queste cose senza di te è semplicemente immorale". A detta di Ohryzko c'è dunque una formula: "Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina". Formula che il nostro ministro degli Esteri ha ben pensato di stracciare: "Ma qui non hanno prestato attenzione a ...

