Di Marzio: Mourinho resta alla Roma al 100%, il Psg su Galtier

Gianluca Di Marzio smentisce l'indiscrezione del Telegraph secondo cui il Psg avrebbe intenzione di ingaggiare José Mourinho. Scrive Di Marzio che la posizione dell'allenatore portoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Non ci sono segnali all'interno del mondo Roma di un possibile addio, né Mourinho d'altro canto sta pensando a un futuro lontano dalla capitale. Sia la società sia l'allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione sotto ogni punto di vista, a partire dal mercato. Non ci sono quindi dubbi: Mourinho sarà al 100% l'allenatore della Roma per la stagione 2022/2023. Per quanto riguarda il Psg in pole position per la sostituzione di Pochettino ci

