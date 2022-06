Di Maio risponde alle accuse di Mosca | «Nessuna campagna contro la Russia I nostri media non prendono lezioni di giornalismo da voi»

(Di sabato 4 giugno 2022) L’attacco è arrivato dalla pagina Facebook dell’ambasciata russa in Italia. È qui che è comparso un post in cuiattacca iitaliani e il governo, accusando il nostro Paese di aver creato un clima di odio verso lae la sua popolazione. Un testo in cui si parla di «un’apertaanti-russa da parte deiitaliani» e della «crescita di sentimenti russofobi nella società italiana». Perre a queste parole è intervenuto il ministro degli Esteri Luigi Diche ha voluto smentire tutte le: «In Italia nessuno sta portando avanti unaanti-russa, ihanno solo raccontato le crudeltà commesse dall’esercito russo. Basta con questa mistificazione della realtà e con le ...

Il ministro degli Esteri Luigi Dicosì, in una nota, al post dell'ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle "violazioni dei ...Diha difeso poi il lavoro dei giornali italiani: "I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall'inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde così, in una nota, al post dell’ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle “violazioni dei diritti ...Somma Vesuviana, 4 giu. (askanews) - "Quello che abbiamo visto in questi giorni, anche gli attacchi al sottoscritto fanno parte di una modalità di campagna elettorale per cui io credo che Salvini arri ...