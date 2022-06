(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro degli Esteri, Luigi Di, ha visitato questa mattina la sede operativa didel gruppo “S.p.A.”, azienda leader nel settore aeronautico che progetta, industrializza e assembla strutture aeronautiche per i principali player del settore a livello internazionale. Il Gruppo, con oltre 600 dipendenti, conta quattro stabilimenti produttivi a(Napoli), Paolisi (Benevento) e Brindisi, oltre a “Aeronautics”, centro di ricerca e sviluppo con sede a Montréal (Canada). Nel corso dell’incontro – come sottolinea una nota dell’azienda – il presidente e amministratore delegato di, Renato Vaghi, ha sottolineato il momento di grande fermento del mercato, favorevole per il ...

Advertising

Giuseppeiacobe3 : ??????…Di Maio, ci ha riempiti di vergogna!!! Va cacciato a calci questo ignorante mediocre di basso profilo. Torni a… - nelsonlariccia : RT @FreeChicoForti: Nuova interrogazione al Ministro Di Maio alla camera dei deputati (Andrea Ruggieri - FI) e intervista allo zio Gianni.… - malleani : RT @FreeChicoForti: Nuova interrogazione al Ministro Di Maio alla camera dei deputati (Andrea Ruggieri - FI) e intervista allo zio Gianni.… - stepor1958 : @LegaSalvini A proposito di #Sal_Wines che se la prende con #Di_Maio, mi permetto di ricordare al #Katzaro della… - Alex02289148 : RT @FreeChicoForti: Nuova interrogazione al Ministro Di Maio alla camera dei deputati (Andrea Ruggieri - FI) e intervista allo zio Gianni.… -

anteprima24.it

stato non sappiamo se il 21 giugno in un impegnativo dibattito in Parlamento quello che è in ... sarà un momento della verità per il Movimento 5 stelle dove Dista svolgendo in modo ...Ad ogni singolo passaggio andrà testata la lealtà agli impegni assunti dalle parti, in modo da poter procederestep successivo. Una proposta avanzata dal ministro degli Esteri Luigi Diche ... Di Maio allo stabilimento Dema di Somma Vesuviana: "Le aziende pronte per il rilancio" Se Reggio Calabria è una città complicata a volte incomprensibile dal punto di vista politico, Catanzaro è una città trasversale dove tutti stanno con tutti e, allo stesso tempo, con nessuno. A parte ...Se devo chiedere il cessate il fuoco lo devo chiedere a chi ha iniziato il conflitto' Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un intervento sui social. (Adnkronos) - 'Se aspe ...