Deulofeu vuole il Napoli, trattativa impostata con l'Udinese: le ultime (Di sabato 4 giugno 2022) Sono giorni frenetici in casa Napoli. Gli azzurri sono attivi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una fra le questioni più spinose è certamente quella relativa al rinnovo contrattuale di Dries Mertens. Il folletto belga e il Napoli sono alla ricerca di un'intesa che permetta di proseguire insieme anche il prossimo anno, ma al momento non trapela alcuna novità. Mercato Napoli Gerard Deulofeu (Getty Images) Proprio per questo motivo, gli azzurri si stanno guardando attorno e sul taccuino di Cristiano Giuntoli è finito Gerard Deulofeu. L'attaccante spagnolo ha disputato un campionato di altissimo livello, collezionando 13 reti e 5 assist in 34 presenze. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la volontà del giocatore è chiara: vuole giocare ...

