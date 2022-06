Deulofeu il Napoli ha deciso: si chiude e chiama l’Udinese, tutti i dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) Gerard Deulofeu è pronto a vestire la maglia del Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis sta accelerando per l’acquisto. Il giocatore ha deciso di cambiare casacca al termine di una stagione in cui ha messo a segno 13 gol in questa stagione, giocando da esterno. Deulofeu al Napoli potrebbe giocare da trequartista, ma questo lo deciderò Spalletti quando e se lo avrà in ritiro. Si, perché la trattativa non è ancora chiusa, anche se c’è estrema fiducia nel gruppo azzurro. In giornata la notizia della trattativa per Deulofeu è diventata sempre più specifica, il giocatore ha già accettato la bozza di contratto da 2,5 milioni di euro offerti dal Napoli, oltre a quattro anni di contratto. Ma il Napoli vuole chiudere l’accordo con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Gerardè pronto a vestire la maglia del, il club di Aurelio De Laurentiis sta accelerando per l’acquisto. Il giocatore hadi cambiare casacca al termine di una stagione in cui ha messo a segno 13 gol in questa stagione, giocando da esterno.alpotrebbe giocare da trequartista, ma questo lo deciderò Spalletti quando e se lo avrà in ritiro. Si, perché la trattativa non è ancora chiusa, anche se c’è estrema fiducia nel gruppo azzurro. In giornata la notizia della trattativa perè diventata sempre più specifica, il giocatore ha già accettato la bozza di contratto da 2,5 milioni di euro offerti dal, oltre a quattro anni di contratto. Ma ilvuolere l’accordo con ...

