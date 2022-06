Detenuti appiccano incendio nel carcere di Cremona: 80 evacuati. La Uilpa: “Cartabia agisca” (Di sabato 4 giugno 2022) Paura nel carcere di Cremona, dove ieri sera alcuni Detenuti hanno appiccato un incendio che ha richiesto l’evacuazione di un’ottantina di persone e un intervento dei vigili del fuoco durato diverse ore. A denunciare l’episodio è stato il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa, sottolineando l’immobilismo del governo di fronte a una situazione carceraria che in Italia è allo «sfacelo più totale» e sancisce la «disfatta dello Stato». L’incendio nel carcere di Cremona: 80 evacuati e ore per domarlo «Verso le ore 22 di ieri, alcuni Detenuti della Casa Circondariale di Cremona, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco, hanno appiccato il fuoco alle rispettive ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Paura neldi, dove ieri sera alcunihanno appiccato unche ha richiesto l’evacuazione di un’ottantina di persone e un intervento dei vigili del fuoco durato diverse ore. A denunciare l’episodio è stato il sindacato di polizia penitenziaria, sottolineando l’immobilismo del governo di fronte a una situazione carceraria che in Italia è allo «sfacelo più totale» e sancisce la «disfatta dello Stato». L’neldi: 80e ore per domarlo «Verso le ore 22 di ieri, alcunidella Casa Circondariale di, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco, hanno appiccato il fuoco alle rispettive ...

