Detenuti appiccano fuoco in carcere Cremona, 80 evacuati (Di sabato 4 giugno 2022) Cremona, 4 giu. (Adnkronos) - Un gruppo di Detenuti è stato evacuato da due reparti del carcere di Cremona a causa di focolai appiccati in alcune celle. “Verso le ore 22 di ieri, alcuni Detenuti della Casa Circondariale di Cremona, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco, hanno appiccato il fuoco alle rispettive celle. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo, e rendendo necessaria l'evacuazione di circa ottanta ristretti, che sono stati condotti ai passeggi. I vigili del fuoco, intervenuti a supporto della Polizia penitenziaria, avrebbero impiegato alcune ore per domare l'incendio. Il carcere è presidiato all'esterno dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022), 4 giu. (Adnkronos) - Un gruppo diè stato evacuato da due reparti deldia causa di focolai appiccati in alcune celle. “Verso le ore 22 di ieri, alcunidella Casa Circondariale di, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco, hanno appiccato ilalle rispettive celle. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo, e rendendo necessaria l'evacuazione di circa ottanta ristretti, che sono stati condotti ai passeggi. I vigili del, intervenuti a supporto della Polizia penitenziaria, avrebbero impiegato alcune ore per domare l'incendio. Ilè presidiato all'esterno dalle ...

