Advertising

sportli26181512 : Dessers: nome nuovo per la Fiorentina: La Fiorentina cerca un attaccante sul mercato. Dall'Olanda rimbalza il nome… -

Firenze Viola

...Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Roma... 1 - 0 al Feyenoord Le pagelle Roma - Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia,non ...TIRANA Troppo bello, troppo giusto, troppo magico. La Roma scrive il suonella storia del calcio europeo e alza nel cielo di Tirana la coppa della prima Conference ...lite scatenata da, la ... ACF, Col Cagliari parlerà anche di J. Pedro. Dessers... Come riportato da La Gazzetta dello Sport Viola e Cagliari parleranno presto di diverse situazioni. Detto di Bellanova, cambiando reparto c’è sempre un vecchio pallino come ...In questa stagione ho segnato anche di testa, insomma sono un attaccante buono un po' per tutto, senza essere spettacolare in qualcosa' So segnare di sinistro o di destro. Posso creare problemi alle d ...