Deddy e Rosa Di Grazia si sono evitati al concerto di Aka7even (VIDEO) (Di sabato 4 giugno 2022) L’incontro dei due ex di Amici al concerto di Aka Ieri sera all’Atlantico di Roma è andato in scena il concerto di Aka7even, ex allievo della scuola di Amici 20. Tanti i presenti e tra loro non sono mancati i vip ed ex compagni di avventura del cantante. Pensiamo per esempio a Deddy e Rosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 4 giugno 2022) L’incontro dei due ex di Amici aldi Aka Ieri sera all’Atlantico di Roma è andato in scena ildi, ex allievo della scuola di Amici 20. Tanti i presenti e tra loro nonmancati i vip ed ex compagni di avventura del cantante. Pensiamo per esempio aL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Mariapi49364769 : RT @OlliCaneblu: Tommaso che ballerà con cosmary e Christian Martina con Nunzio Serena, Rosa, Deddy e Arianna al concerto di aka insieme a… - estufa___ : @divadihwera rosa e deddy?? - GIOVYB94 : RT @Iperborea_: Questa scena di Deddy a zero passi da Rosa, lei che lo guarda, lui che va via, boh, wattpad - ToscanoFabiana : RT @conlavistablack: Bella Patata? Peparini? Deddy ? Arianna? donna rosa? serenina bella? #amici20 ragazzi #aka7eventour - perfetta_cosi : RT @tendenzetv: #aka7eventour in tendenza perché ieri sera #aka7even ha tenuto un concerto presso l'Atlantico di Roma. Presenti alcuni comp… -