Deddy e Rosa De Grazia: ritorno di fiamma? (Di sabato 4 giugno 2022) Deddy e Rosa De Grazia vengono avvistati al concerto di Aka7Even. Ecco come stanno le cose tra i due ex talenti di Amici ritorno di fiamma tra Deddy e Rosa De Grazia? I due ex di Amici si ritrovano al concerto di Aka7Even e nonostante la stretta vicinanza sugli spalti, si evitano sprezzanti scatenando la curiosità dei fan. Dalle rispettive Instagram stories di lyi e di lei, in molti notano che i due ex fidanzati si trovano nello stesso punto, ma i fan presenti al concerto sobbalzano e intasano il web di flash news: “si stanno evitando! Non si sono neanche salutati”, si legge dagli account social legati ai due talenti di Amici. Tra Deddy e Rosa, quindi, non vi è alcun ritorno di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022)Devengono avvistati al concerto di Aka7Even. Ecco come stanno le cose tra i due ex talenti di AmiciditraDe? I due ex di Amici si ritrovano al concerto di Aka7Even e nonostante la stretta vicinanza sugli spalti, si evitano sprezzanti scatenando la curiosità dei fan. Dalle rispettive Instagram stories di lyi e di lei, in molti notano che i due ex fidanzati si trovano nello stesso punto, ma i fan presenti al concerto sobbalzano e intasano il web di flash news: “si stanno evitando! Non si sono neanche salutati”, si legge dagli account social legati ai due talenti di Amici. Tra, quindi, non vi è alcundi ...

Advertising

sonoluuuu : @rosascutieee deddy e rosa ha fatto male - smilewithselina : Ho una domanda: ma perché shippate ancora Deddy e Rosa? Sono durati meno di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. P… - enn_0000 : RT @edosenzaemoji: in un solo video le princess, deddy, pettinelli, peparini, rosa di grazia è alessio lapadula: RICOVERATEMI SOJO IN STATO… - CubedduCinzia : @BiBiRiccio Ragazzi c'erano tutte e due deddy e rosa chissà se si so salutati e parlati - OpinioniAmici : RT @edosenzaemoji: in un solo video le princess, deddy, pettinelli, peparini, rosa di grazia è alessio lapadula: RICOVERATEMI SOJO IN STATO… -