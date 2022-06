Dalla cucina di casa a una guerra lontana. Il nuovo viaggio di Beppe Sebaste (Di sabato 4 giugno 2022) Quando si entra in un libro di Beppe Sebaste, si deve sapere che si parte per un viaggio. E non un viaggio in una trama, semmai in più d’una trama, ma più precisamente in vari mondi. Uno non gli basta. Perché magari stai – all’inizio – nella sua cucina, come capita in questo recente, bellissimo, Una vita dolce (Neri Pozza, 215 pp., 18 euro) dove prima lui brucia una caffettiera e poi solo il caffè, perché intanto stava scrivendo due poesie. Ma questo piccolo incendio domestico non lo sconvolge, anzi gli è grato perché porta il ricordo di ben altri fuochi, quelli di una guerra già lontana: “Una guerra improvvisa e feroce massacrava civili a Sarajevo, fino a poco prima città multietnica e pacifica”. E non si creda che ne sapremo molto di più del suo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Quando si entra in un libro di, si deve sapere che si parte per un. E non unin una trama, semmai in più d’una trama, ma più precisamente in vari mondi. Uno non gli basta. Perché magari stai – all’inizio – nella sua, come capita in questo recente, bellissimo, Una vita dolce (Neri Pozza, 215 pp., 18 euro) dove prima lui brucia una caffettiera e poi solo il caffè, perché intanto stava scrivendo due poesie. Ma questo piccolo incendio domestico non lo sconvolge, anzi gli è grato perché porta il ricordo di ben altri fuochi, quelli di unagià: “Unaimprovvisa e feroce massacrava civili a Sarajevo, fino a poco prima città multietnica e pacifica”. E non si creda che ne sapremo molto di più del suo ...

