Dal GF Vip 6 a Uomini e Donne, ecco chi sarebbe il nuovo tronista che esordirà a settembre (Di sabato 4 giugno 2022) Anche se Uomini e Donne è appena andato in ferie e tornerà solo a settembre, uno dei nuovi tronisti sarebbe già stato provinato e avrebbe ricevuto l'ok di Maria De Filippi. Stiamo parlando dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 Antonio Medugno, che avrebbe conquistato la conduttrice e i suoi autori con la sua semplicità e la sua freschezza, a dispetto dalla bellezza ostentata in maniera quasi sfrontata su Tik Tok. Com'è noto, Antonio Medugno è single, e se lo resterà anche questa estate, a settembre sarà senza ombra di dubbio uno dei nuovi tronisti. Del resto non è la prima volta che Maria De Filippi chiama un ex gieffino nella sua trasmissione, e spesso – come nel caso di Andrea Cerioli – si è rivelata una scelta vincente.

