Dagli Usa pietra tombale sul piano di pace di Di Maio: "Non lo sosterremo"

Gli Usa snobbano il piano di pace per la guerra in Ucraina messo a punto dall'Italia. Nelle ultime settimane, funzionari statunitensi si sono incontrati regolarmente con le loro controparti britanniche ed europee per discutere potenziali quadri per un cessate il fuoco in Ucraina e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato, hanno detto alla Cnn diverse fonti che hanno familiarità con i colloqui. Gli incontri hanno preso in esame anche il piano in quattro punti proposto dall'Italia. Il progetto di negoziato messo a punto dalla Farnesina però non ha incontrato il favore degli Usa. Sempre la Cnn, citando due funzionari vicini ai colloqui avvenuti in ambito Nato, fa sapere infatti che l'amministrazione di Joe Biden non sosterrà il piano ministero di Luigi Di Maio.

