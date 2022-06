Da lunedì a Ragusa la festa del Preziosissimo Sangue

(Di sabato 4 giugno 2022)– L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia. La doppia affermazione del gesuita francese Henri De Lubac, uno dei pionieri del rinnovamento della Chiesa nel Concilio Vaticano II, il tema, su proposta del consiglio pastorale parrocchiale, al centro delladeldi Nostro Signore Gesù Cristo che si terrà ada6 giugno. “Per approfondire il tema e per rinsaldare il nostro legame con Gesù Eucarestia – spiega il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, in una lettera aperta diffusa alla comunità parrocchiale – abbiamo pensato a un triduo di preparazione allainvitando il sacerdote Paolo La Terra”. La processione esterna, che torna dopo gli anni di pandemia, si terrà domenica 12 giugno. “Mentre ci stiamo abituando ...

E' morto all'ospedale di Messina, dove era ricoverato, Don Giorgio Mallia, parroco di San Luca a Modica. Aveva 62 anni, I funerali saranno celebratialle 10,30, nella sua chiesa. La camera ardente sarà aperta sabato pomeriggio nel salone parrocchiale di San Luca.