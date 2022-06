Cuginetti uccisi da un' auto pirata | scarcerato il colpevole I genitori dei bimbi | Questa è giustizia? Solo noi abbiamo l' ergastolo

(Di sabato 4 giugno 2022) Rosario Greco, condannato in primo e secondo grado per la morte tre anni fa di duesiciliani, è uscito dal carcere

... il vittoriese che investì ed uccise ivittoriesi. La Corte di Cassazione, lo scorso ... sono Alessandro e Tony D'Antonio, genitori dei piccoli Alessio e Simone,l'11 luglio del 2019 a ...1' DI LETTURA VITTORIA (RAGUSA) - La tragedia di Alessio e Simone, ia Vittoria (Ragusa) da un Suv in corsa , si rinnova nei loro genitori. L'Agi ha raccolto lo sfogo di Alessandro e Tony D'Antonio, genitori dei due bimbi morti l'11 luglio 2019: '...Alessio D'Antonio avrebbe compiuto 12 anni qualche giorno fa. Alessio e suo cugino Simone D'Antonio sono stati uccisi da un'auto pirata l'11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia ...VITTORIA - "Siamo distrutti, ma che giustizia è questa È uno schifo. Si chiama ingiustizia, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di ...