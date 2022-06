Cucciolo di coniglio selvatico ferito | il poliziotto si ferma e lo salva

(Di sabato 4 giugno 2022) Treviglio. Nella mattinata di venerdì 3 giugno un agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Treviglio, mentre si recava al lavoro ha visto sul ciglio della strada che collega Cassano d’Adda a Treviglio undicon una ferita alla testa. Una ferita dovuta probabilmente ad un investimento. Dopo essersito, l’agente ha recuperato il piccoloe lo ha portato in commissariato dove, grazie a dei veterinari locali, è stato curato e poi portato all’oasi WWF della Valpredina, dove opera il Cras Centro di Recupero Animali Selvatici che si occuperanno con competenza del piccolo

Una storia a lieto fine per un coniglio selvatico salvato da un agente della Polizia di Stato. Nella mattinata di ieri, venerdì 3 giugno, un agente in servizio presso il Commissariato di Treviglio si stava recando al lavoro ... Coniglietto ferito per strada, un agente della Polizia di Stato di Treviglio accosta e lo salva L'agente si stava recando al lavoro al Commissariato quando sulla statale 11 ha scorto la bestiola e l'ha soccorsa che dopo le prime cure è stata portata all'oasi WWF di Valpredina