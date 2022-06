(Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 4 giu.(Adnkronos) - Ha individuato unalla cassa del supermercato, si è offerta di aiutarlo a caricare la spesa in auto; poi con la scusa di salutarlo lo ha abbracciato e gli ha sfilato unad'oro e due anelli senza che lui se ne accorgesse. Quindi ha tentato di dileguarsi, insieme a un complice, ma i due sono stati bloccati dai carabinieri e arrestati. Si tratta di due ragazzi di 30 e 32 anni, di origine rumena. E' accaduto nella cittadina lombarda di, in provincia di Cremona. La vicenda ha preso avvio ieri mattina, durante un'attività di controllo svolta dai militari del locale nucleo operativo per contrastare il fenomeno dei furti con la cosiddetta '', commessi nelle scorse settimane da due persone a bordo di un'auto con targa ...

TV7Benevento : Crema: rubano collana ad anziano con la tecnica dell’abbraccio, coppia arrestata - -

Crema: rubano collana ad anziano con la tecnica dell'abbraccio, coppia arrestata Si tratta di due ragazzi di 30 e 32 anni, di origine rumena. E' accaduto nella cittadina lombarda di Crema, in provincia di Cremona. La vicenda ha preso avvio ieri mattina, durante un'attività di ...I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema hanno arrestato per furto con destrezza ... e solo in quel momento si è accorto che gli era stata rubata una collana in oro ...