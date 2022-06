(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Il governo italiano avrebbe dovuto chiarire meglio cose come le mascherine, i ventilatori cinesi, i banchi a rotelle, lo Spallanzani, ciò che è accaduto sul vaccino. Ci sono troppe cose che non tornano, e una parte di quelle cose si intersecano con lasu cuinon ha maifino in fondo". Così Matteoa In Onda su La7.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Conte non ha mai fatto chiarezza del tutto su missione russa' - - Geronim22285766 : L'intervento al Senato sulle comunicazioni del Presidente Conte, 20 agos... - Honesty02759457 : @Moonlightshad1 Perché il sud viene associato al reddito di cittadinanza. Oggi Renzi è andato a predicare per 100mi… - Tribeca1_ : @ilREsalmone @Yi_Benevolence @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Cesare Sacchettiil re dei complottisti italiani Matteo… - Freedom58989217 : RT @evamarghe: @pbersani Con tutto il rispetto a me il covid ha insegnato ben altro! Mascherine e banchi farlocchi, ventilatori pure, chius… -

Domani

...russo attacca i media italiani dicendo che vogliono 'dipingere la missione russa anti -in ... 'Sconcertante come fin troppi dimenticano la spinta riformista del Governo' Carica altri ...... 'Sconcertante come fin troppi dimenticano la spinta riformista del Governo' Politica 4 ... 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le prime ... Il nuovo libro di Matteo Renzi: «Perché la politica non vuole indagare sulle ruberie Covid» Ci sono troppe cose che non tornano, e una parte di quelle cose si intersecano con la missione russa su cui Conte non ha mai fatto chiarezza fino in fondo”. Così Matteo Renzi a In Onda su La7.“La Conferenza sul Futuro dell'Europa è arrivata in un buon momento per parlare di riforme e di futuro: che Europa vogliamo, alla luce della crisi Covid e della guerra in Ucraina”: a dirlo in un'int ...