Covid oggi Lombardia, 3.099 contagi e 11 morti. A Milano 1.104 casi (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.099 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti per un totale di 40.586 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.097 tamponi, tra molecolari e antigenici. Sul territorio provinciale, a Milano sono 1.104 i casi registrati, 191 a Bergamo, 323 a Brescia, 174 a Como. Cremona segna 98 casi, Lecco 96 e Lodi 80. Mantova ne conta 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179. A Sondrio 35 i nuovi casi, a Varese 270. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.099 i nuovida Coronavirus, 4 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11per un totale di 40.586 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.097 tamponi, tra molecolari e antigenici. Sul territorio provinciale, asono 1.104 iregistrati, 191 a Bergamo, 323 a Brescia, 174 a Como. Cremona segna 98, Lecco 96 e Lodi 80. Mantova ne conta 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179. A Sondrio 35 i nuovi, a Varese 270. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

