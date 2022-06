Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 47 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 188.996 tamponi con un tasso di positività al 12%. In calo i ricoverati, 202 in meno da ieri per un totale di 4.442, e le terapie intensive occupate, sette in meno da ieri pari in tutto a 218. In totale i casi salgono a 17.490.451, mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 166.922. In totale i dimessi e guariti sono stati 16.681.659. LAZIO – Sono 2.817 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 giugno 2022 nel Lazio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 22.527 i nuovida Coronavirus in, 42022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 47. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 188.996 tamponi con un tasso di positività al 12%. In calo i ricoverati, 202 in meno da ieri per un totale di 4.442, e le terapie intensive occupate, sette in meno da ieri pari in tutto a 218. In totale i casi salgono a 17.490.451, mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 166.922. In totale i dimessi e guariti sono stati 16.681.659. LAZIO – Sono 2.817 i nuovida Coronavirus, 42022 nel Lazio, ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno - #Ultime #Notizie #Covid… - zazoomblog : Covid: oggi in Italia 22.527 casi e 47 morti. Tasso di positività cala all119% - #Covid: #Italia #22.527 #morti.… - tusciatimes : Covid, oggi nel Lazio si registrano 2817 casi accertati nella giornata di oggi - -