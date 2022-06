Covid oggi in Italia: 22.527 casi. Il bollettino del 4 giugno con i contagi delle regioni (Di sabato 4 giugno 2022) Il bollettino Covid del 4 giugno 2022 Roma, 4 giugno 2022 - I contagi Covid in Italia oggi sono 22.527, in risalita rispetto a ieri che si assestavano sotto i diecimila (qui tutti i numeri del 3 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ildel 42022 Roma, 42022 - Iinsono 22.527, in risalita rispetto a ieri che si assestavano sotto i diecimila (qui tutti i numeri del 3 ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - fisco24_info : Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, region… - italiaserait : Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno - StraNotizie : Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno -